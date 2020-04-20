مواطنون في الفنيدق يخرقون الحجر الصحي ليلا للحصول على مساعدات غذائية- فيديو

تسبب توزيع مساعدات غذائية على الأسر المعوزة، ليلة أمس الأحد، في حي “الواد” في مدينة الفنيدق، في ارتباك كبير، بعدما خرق العشرات من المواطنين قرار الحجر الصحي، المطبق على البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشف شهود عيان لـ “اليوم 24” أن باشا المدينة، رفقة عدد من أعوان السلطة، وعناصر من القوات المساعدة، وزع مساعدات غذائية، في ساعات متأخرة من ليلة أمس، على سكان الحي المذكور، قبل أن يفاجأ بمحاصرته من قبل العشرات من المواطنين من دون كمامات، ولا احترام لمسافة الأمان.

وعلق ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” على الواقعة بالقول: “باشا الفنيدق يفشل في تدبير توزيع المساعدات الغذائية على الفقراء، ويتسبب في إخراج المئات إلى الشارع في عز أزمة انتشار الوباء، وعندما وزعها متطوعون، وفق قوائم مضبوطة، اعتقلهم”.

وكشفت مصادر أخرى أنه كان من المقرر أن تستفيد حوالي 500 أسرة في حومة الواد من المساعدات الغذائية، في إطار عملية توزيع المساعدات الإنسانية، التي باشرتها سلطات الفنيدق في مجموعة من أحياء الفنيدق، منذ بداية الحجر الصحي.