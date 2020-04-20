نجوم كرة القدم يوجهون التحية إلى الصفوف الأمامية.. تصفيق متواصل من نجوم حاليين وقدامى- فيديو

وجه نجوم كرة القدم من مختلف الأجيال التحية، والثناء للأطباء، والممرضين، المشكلين للصفوف الأمامية في الحرب ضد كورونا، عبر التصفيق، في فيديو أشرف على إنجازه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (​فيفا​)، أخيرا، على “​تويتر”​ مقطعا يُظهر بعضا من أهم لاعبي، ولاعبات كرة القدم في العالم، منهم من اعتزلوا اللعب من قبل، والجميع يصفقون للتعبير عن تقديرهم لأصحاب الوزرة البيضاء.

وعلق “فيفا”: “الفيديو الموجه إلى كل العاملين في القطاع الصحي، وباقي الوظائف الأساسية، والذين يتابعون عملهم كأبطال حقيقيين، هذا تصفيق لامتناهي. أبطال البشرية تكافح فيروس كورونا. سوف نفوز”.

وينال الأطباء، والممرضون، ورجال الصحة الثناء، والإشادة لقيامهم بمجهودات كبيرة، ومضاعفة، للإشراف على حالات مصابة بكوفيد 19، فيما هناك كثير منهم لا يزال بعيدا عن عائلته، وأسرته منذ بداية الجائحة في بلاده.