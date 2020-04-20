كورونا .. مغادرة 4 أشخاص مستشفى الرازي وارتفاع حالات الشفاء إلى 60 حالة في جهة مراكش آسفي

غادرت أربع حالات معافاة، صباح اليوم الاثنين، مستشفى الرازي، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش، بعدما أكدت التحاليل المخبرة شفاءها التام من فيروس كورونا المستجد.

ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص، وامرأة، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و46 سنة، ثبت خلوهم من الفيروس بعد إجراء التحاليل المخبرية اللازمة بعد أن كانت قد جاءت سلبية.

وقضى الأشخاص المتعافون مدة تراوحت بين 12 و19 يوما من العلاج في الجناح المخصص لمرضى “كوفد-19” في مستشفى الرازي.

وحسب المندوبية الجهوية للصحة في جهة مراكش آسفي، فإن عدد الحالات المؤكدة بلغ 739 حالة فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 60 حالة شفاء، فيما وصل عدد الوفيات 36 حالة وفاة إلى غاية الساعة 10:00 من اليوم.