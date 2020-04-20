علقت الفنانة الهولندية “أنوك”، منذ توقيف الرحلات الجوية، في مدينة مراكش، وتمضي فترة الحجر الصحي وحيدة في أحد المنتجعات السياحية.
وشاركت “أنوك”، في اليومين الماضيين تفاصيل يومياتها وحيدة في المنتج، وقالت: “أنا الوحيدة المتبقية هنا.. كل شيء مغلق. المطاعم وصالة ألعاب الرياضة.. جميع الاماكن العامة”.
وكشفت صحف هولندية أن “أنوك” لم تكن ضمن المواطنين الهولنديين، الذين تم ترحليهم، الأسبوع الماضي، مبررا أن الفنانة الهولندية، تخشى السفر في هذه الفترة خوفا من أن تفاجئها أزمة تنفسية، لأنها مصابة بمرض الربو.
وكانت أنوك قد حلت في مراكش لتسجيل أغنية جديدة، غير أن قرار المغرب غلق حدوده الجوية والبحرية والبرية، جعلها عالقة.
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة هولندية علقت في المغرب.. تمضي الحجر الصحي وحيدة في منتجع سياحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.