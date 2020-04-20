فنانة هولندية علقت في المغرب.. تمضي الحجر الصحي وحيدة في منتجع سياحي

علقت الفنانة الهولندية “أنوك”، منذ توقيف الرحلات الجوية، في مدينة مراكش، وتمضي فترة الحجر الصحي وحيدة في أحد المنتجعات السياحية.

وشاركت “أنوك”، في اليومين الماضيين تفاصيل يومياتها وحيدة في المنتج، وقالت: “أنا الوحيدة المتبقية هنا.. كل شيء مغلق. المطاعم وصالة ألعاب الرياضة.. جميع الاماكن العامة”.

وكشفت صحف هولندية أن “أنوك” لم تكن ضمن المواطنين الهولنديين، الذين تم ترحليهم، الأسبوع الماضي، مبررا أن الفنانة الهولندية، تخشى السفر في هذه الفترة خوفا من أن تفاجئها أزمة تنفسية، لأنها مصابة بمرض الربو.

وكانت أنوك قد حلت في مراكش لتسجيل أغنية جديدة، غير أن قرار المغرب غلق حدوده الجوية والبحرية والبرية، جعلها عالقة.