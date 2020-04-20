القدس: مقتل أحمد أبو قطيش بجريمة طعن إثر شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل الشاب المقدسي أحمد محمد أبو قطيش الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، في حادثة طعن إثر شجار جرى في شارع عنترة بن شداد في البلدة القديمة في القدس المحتلة.
ووصلت الطواقم الطبيّة والإسعاف الأولي إلى مكان الحادثة ونقلت الشاب أبو قطيش إلى المركز الطبي مستشفى- هداسا عين كارم في القدس، ثُمّ أعلنت لاحقًا عن وفاته بعد تعثّر جهود الإسعاف من الطواقم الطبيّة.
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