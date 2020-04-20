كبسولة عزل متنقلة لحالات كورونا الحادة فى الإمارات

الإثنين 20 أبريل 2020

كبسولة العزل الإمارات

مؤسسة دبى لخدمات الإسعاف عن كبسولة العزل المتنقلة، وهى مخصصة لنقل حالات كوفيد 19 الحادة، لمنع نقل العدوى للمسعفين أثناء نقل المصاب.

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ووفقا لما نشرته صحيفة الإمارات اليوم، أشارت المؤسسة إلى أن هذا النوع من الكبسولات يُستخدم للمرة الأولى على مستوى المنطقة.

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات اليوم الاثنين، تسجيل 484 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7265.

وأمس أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 98 حالة و4 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.