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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. إحباط هجوم حوثي على صرواح غرب مأرب والان مع التفاصيل
الإثنين 20 أبريل 2020
احبطت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم، هجوماً شنّته مليشيا الحوثي الانقلابية، على أحد المواقع العسكرية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري، أن مليشيا الحوثي شنّت فجر اليوم، هجوماً على أحد المواقع في ميسرة جبهة صرواح إلا أن أبطال الجيش الوطني تصدّوا لهم وأوقعوا عدداً من العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح".
واضاف المصدر" أن أبطال الجيش الوطني استعادوا كميات من الأسلحة والذخائر خلفتها ما تبقى عناصر المليشيا قبل أن تلوذ بالفرار تحت ضربات الأبطال"
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