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شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. الإصابات بكورونا تتجاوز 10 آلاف وسط ضغط شديد على المستشفيات والان مع التفاصيل
الإثنين 20 أبريل 2020
صورة أرشيفية
دق أطباء يابانيون ناقوس الخطر، داعين السلطات إلى بذل مزيد من الجهد لتجنب الضغط الزائد على النظام الصحي في البلاد التي تجاوز فيها عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 في نهاية الأسبوع 10 آلاف، رغم إعلان حال الطوارئ.
ويساور القلق خبراء على وقع كشف مئات الإصابات بالوباء يوميا في الأرخبيل، ولئن يسجل الوباء في اليابان حصيلة أقل بكثير من المستويات التي وصل إليها في الدول الأوروبية الأكثر تضررا وفي الولايات المتحدة، فإن البلاد تعد الأكثر تضررا في آسيا بعد الصين والهند.
وأفاد أحدث تقرير صادر عن وزارة الصحة اليابانية بوفاة 171 شخصا من أصل 10,751 مصابا منذ بداية الأزمة، ما يعني تسجيل أكثر من 400 حالة في 24 ساعة.
وتخضع البلاد منذ بضعة أيام لحال طوارئ تشمل جميع المقاطعات حتى 6 أيار/مايو، بعدما كانت تقتصر على سبع مقاطعات، وحض رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مواطنيه بشكل خاص على ممارسة العمل من بعد والتزام المنزل قدر الإمكان من أجل تقليل التواصل بنسبة 70 إلى 80 بالمئة.
كما انخفض عدد ركاب القطارات ومترو العاصمة، الذي غالبا ما يكون مزدحما بشدة خلال ساعة الذروة، لكن العديد من المتاجر والمطاعم لا تزال مفتوحة.
ولا يمكن لقانون حال الطوارئ فرض احترام التعليمات، لكن "يمكن توجيه الرسالة بطريقة فعالة وصارمة ومستمرة حتى في ظل غياب فرض عقوبات"، حسبما قال كينتارو إيواتا، خبير الأمراض المعدية في جامعة كوبي.
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