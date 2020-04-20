زعيم المعارضة التركية يتوقع أن إنهيار نظام أردوغان في 2023

الإثنين 20 أبريل 2020

توقع زعيم حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، إنهيار نظام حزب الحرية والعدالة الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان في 2023م .



وقال باباجان في تصريحات لصحيفة جمهورييت المعارضة/ إن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لن يستطيع التماسك حتى الانتخابات البرلمانية المقررة في 2023.

وأضاف القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية الحاكم، في تصريحات لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، إنه لم يكن مؤيدًا للنظام الرئاسي الذي أقره أردوغان في عام 2018، و"هذا النظام سيدفع الثمن غاليًا".

ولفت المعارض التركي إلى أن حزبه لا يستخدم المعتقدات والشعارات الدينية في السياسة، منوهًا بأن العداء مع الغرب جعل سياسة الحكومة تنحصر في زاوية صغيرة.

وعند سؤاله عن سبب انشقاقه عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، قال: "بسبب بدء إجراءات ضد المبادئ التأسيسية؛ وعندما ابتعد عن القيم مثل حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية التعددية وسيادة القانون، أصبحت مغادرتي للحزب إلزامًا عليَّ"، مستدركًا: "كانت الأمور تسير نحو الأسوء باستمرار".

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وأضاف أنه كان يريد الانشقاق عن الحزب منذ الانتخابات المحلية التي أجريت في 2009، إلا أن ظروف الدولة حتمت عليه البقاء.

وانشق باباجان عن العدالة والتنمية في يوليو/تموز الماضي، وأعلن تأسيس حزبه الجديد في مارس/آذار الماضي.

وفيما يتعلق بقانون العفو الجديد، الذي صدق عليه البرلمان والرئيس التركي، أردوغان قال باباجان: "لقد حطمني هذا القانون حقًا، فهو ضد مبادئ القانون العالمي والمساواة والعدالة".

ومرر البرلمان التركي، الإثنين الماضي، قانون تعديل الأحكام، والإفراج عن السجناء المعروف باسم قانون "العفو العام" الذي يعفي عن عدد كبير من المسجونين في السجون التركية، فيما عدا الصحفيين وأصحاب الرأي والسياسيين.

في سياق آخر تطرق باباجان لسياسة البنك المركزي التركي، وقال إنه يطبع الليرة دون أن يوجد مقابل لها من العملات الأجنبية