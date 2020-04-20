فشل اجتماع جديد بين نتنياهو وغانتس بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية

الإثنين 20 أبريل 2020

صورة أرشيفية

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، أن الاجتماع الذي جمع زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "كحول لفان" بيني غانتس، لم يفضِ إلى إحراز تقدم في ملف حكومة الوحدة الإسرائيلية.

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وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة: إن "الخلاف حول عمل لجنة تعيين القضاة ما زال قائما، ولا سيما فيما يتعلق بهوية عضو الكنيست الثاني الذي سيجلس في اللجنة".

وفي مؤشر على تعثر المباحثات، قال مسؤولون في حزب "كحول لفان": إنه "يجري النظر في إمكانية تشريع قانون لمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة".

ولم تحدد الأحزاب الإسرائيلية التي كانت متحالفة مع غانتس، أو القائمة العربية المشتركة موقفها من دعم مشاريع القرار التي تستهدف منع نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن عضو الكنيست موشيه يعلون، الحليف السابق لغانتس قوله، إن "حزبه لن يدعم أي اقتراح قانون سيقدمه غانتس؛ من أجل تشكيل ضغط وكسب نقاط في المفاوضات مع نتنياهو".