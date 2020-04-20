الحكومة تثمن إستجابة مركز الملك سلمان في دعم المتضررين من السيول في مأرب

الإثنين 20 أبريل 2020

ثمن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، جهود مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية واستجابته العاجلة في مساعدة النازحين والأسر المتضررة من السيول في محافظة مأرب.



ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن فتح أن المساعدات الايوائية والغذائية والطبية الشاملة المقدمة من مركز الملك سلمان للنازحين والمتضررين من السيول في مأرب، ساهت بشكل كبير في تسحين اوضاع النازحين والأسر المتضررة، وساندت جهود السلطات المحلية في المحافظة.

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وعبر الوزير فتح ، عن شكره للجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم البرامج والمشاريع الإغاثية في بلادنا .. مؤكدا أن هذه الجهود تحضى بتقدير كبير لدى الحكومة والشعب اليمني.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، المساعدات الإنسانية المتنوعة للنازحين المتضررين من السيول في منطقة الروضة بمحافظة مأرب، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وشملت المساعدات المقدمة 100 خيمة إيوائية و100 حقيبة إيوائية و100 بطانية و100 بساط و100 سلة غذائية، تزن 7 أطنان و400 كجم، استفاد منها 570 فردا، كما قام فريق من المركز بنصب الخيام لعدد من الأسر المتضررة من السيول التي شهدتها المنطقة وأدت إلى إتلاف منازلهم.