مقتل وجرح 8 من عناصر الامن العراقى بحوادث أمنية منفصلة

الإثنين 20 أبريل 2020

صورة أرشيفية

لقى خمسة من رجال الأمن العراقى مصرعهم، بينما أصيب ثلاثة آخرون بجروح -أحدهم ضابط- في حوادث أمنية منفصلة فى محافظتى ديالى وكركوك اليوم.

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ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت خلية الإعلام الأمنى العراقية في بيان صحفي اليوم بمقتل أحد جنود لواء المشاة التاسع عشر بالشرطة الاتحادية في هجوم مسلح نفذته مجموعة إرهابية في قرية المحبوبية بقضاء خان بني سعد ضمن قاطع عمليات ديالى، ما أدى إلى قتل 3 من عناصر الشرطة الاتحادية، وجرح اثنان آخران -أحدهما ضابط- بعبوة ناسفة انفجرت بعد وصولهم إلى مكان الحادث الأول.

وفي كركوك قتل أحد عناصر الشرطة الاتحادية بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر "داعش" في منطقة مريم بيك بناحية الرَّشاد، فيما جرح أحد منتسبي لواء مغاوير الشرطة بحادث مماثل في منطقة طويلعة بقضاء الدبس.

وأعلن العراق تمديد حظر التجول حتى 22 مايو المقبل من الساعة السابعة مساءً إلى السادسة صباحا، واستمرار غلق المؤسسات التعليمية ودور العبادة والمقاهي وملاعب الرياضة ومراكز التسوق وقاعات الأفراح ومنع إقامة مجالس الفاتحة والعزاء، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.

وقررت اللجنة العليا المشكلة لمتابعة إجراءات مكافحة كورونا فى العراق رفع حظر التجول فى شهر رمضان من الساعة السادسة صباحًا وحتى السابعة مساءً، مع استثناء بعض المناطق، وبحسب وسائل إعلام عراقية حذرت وزارة الصحة العراقية من خطورة "تخفيف الإجراءات".