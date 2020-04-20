شباب الصحفيين المصريين يهاجمون الناشط المصري "جمال عيد"": يحاول استغلال كورونا للنيل من مصر

الإثنين 20 أبريل 2020

شنت جبهة شباب الصحفيين المصريين هجوما شديدا على الناشط الوهمي المصري جمال عيد الشهير بـ "أبو مسيلمة الكذاب" حيث يستغل أزمة فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم كلة لتحقيق مصالح شخصية وتنفيذ أجندات لدول كارهه لتقدم مصر ونهضتها بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد، مؤكدة الجبهة على أن عيد يتاجر بالفيروس على حساب المصريين وأمنهم، وحان الوقت لتطهير البلاد من جمال عيد ومن على شاكلتة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وسلامة.



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وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: السؤال الذي يفرض نفسه الأن في الشارع المصري أين ملايين جمال عيد التي يتقاضاها من جهات خارجية بدعوى مساعدة المحتاجين في هذه الأزمة التي تعيشها البلاد وإذا قررت أن تحصل على هذه الأموال لنفسك لتزيد من حساباتك في البنوك فلا تطعن الدولة في ظهرها في وقت تبذل فيه كافة مؤسسات الدولة أقصى طاقتها لمساعدة المحتاجين والتخفيف عن المضارين من أثار هذا الوباء الخطير.

وأضاف طوالة إن أمثال جمال عيد يحاولون استغلال هذا الفيروس للنيل من استقرار مصر مقابل المزيد من الدولارات حتى لو أدى بهم الأمر لتقديم أنفسهم لخدمة المخطط الإخواني أو لتقديم معلومات مغلوطة تسعى أطراف خارجية للحصول عليها وتوظيفها ضد الدولة والسؤال الآخر الذي يشغل بال وفكر رجل الشارع البسيط كيف تترك الدولة هؤلاء الشرذمة الضالة يتلقون هذه الأموال من الخارج ويحاولون النيل من بلدهم دون ردع.