رواد مواقع التواصل الاجتماعي يهاجمون الناشط المصري "جمال عيد" لاستغلاله أزمة كورونا

الإثنين 20 أبريل 2020

هجوما لاذعا، وانتقادا حادا، شنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضد الناشط الحقوقي المصري جمال عيد، حيث يستغل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، للنيل من استقرار مصر، مقابل المزيد من الدولارات.



وكتب أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي، تدوينه، متسائلا؛ "أين ملايين جمال عيد التي يتقاضاها من جهات خارجية بدعوى مساعدة المحتاجين من هذه الأزمة التي تعيشها مصر".

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ويكشف آخر، مدى استغلال الناشط الحقوقي المصري جمال عيد، لأزمة فيروس كورونا المستجد، لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية، على حساب الشعب المصري، متابعا: "إذا قررت أن تكتنز هذه الأموال لنفسك فلا تطعن الدولة في ظهرها في وقت تبذل فيه أقصى طاقتها لمساعدة المحتاجين والتخفيف عن المضارين من أثار هذا الوباء العالمي".

لم تتوقف الرسائل التي وجهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عند هذا الحد، بل استكمل آخر، أن جمال عيد، ومن على شاكلته، يستغلون أزمة كورونا للنيل من استقرار مصر مقابل المزيد من الدولارات حتى لو أدى بهم الأمر لتقديم أنفسهم لخدمة المخطط الإخواني أو لتقديم معلومات مغلوطة تسعى أطراف خارجية للحصول عليها وتوظيفها ضد الدولة".

واستطرد آخر، ما يطمئن الجميع أن الرأى العام المصري شاهد على تصرفاتهم ويعلم حقيقتهم، وإن كان مندهشا كيف تترك الدولة هؤلاء يتلقون هذه الأموال من الخارج ويحاولون النيل من بلدهم دون رادع.