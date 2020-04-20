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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير هاري وزوجته يعلنان رسميا مقاطعة صحف بريطانية شهيرة والان مع التفاصيل
الإثنين 20 أبريل 2020
الأمير هاري وزوجته
أبلغ "دوق ودوقة ساسكس" الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، اليوم الاثنين، صحف "تابلويد" البريطانية أنهما لن يتواصلا أو يتعاونا معها في المستقبل.
وقال متحدث باسمهما في رسالة موجة إلى كافة محرري صحف "ذا صن" و"ميرور" و"ميل" و"إكسبريس" إن خطوة المقاطعة جاءت بسبب "نشرهم لأخبار مشوهة وخاطئة عنهما"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وأشار هاري وميغان إلى أنهما يرفضان أن "يعرضا أنفسهما كعملة لاقتصاد التشويه والنقر على موضوعات مضللة عبر الإنترنت".
وتابع أن "دوق ودوقة ساسكس لاحظوا أن حياتهما تتمزق تماما دون سبب وجيه مثل حال أشخاص يعرفونهما وغرباء عنهما بسبب هذه الصحف وما تنشره من أخبار زائفة عنهما، وذلك من أجل عائدات الإعلانات".
وتعني مقاطعة الأمير هاري وميغان ماركل أن فريقهما للعلاقات العامة لن يرد حتى على مكالماتها أو أي استفسارات بشأنهما.
ولكن لفت البيان إلى أن الحظر لا يشكل نشر أخبار عنهما سواء كانت جيدة أو سيئة، ولكن بشرط ألا تستند على أكاذيب.
وأكد البيان على أن الأمير هاري وميغان ماركل سيواصلان العمل مع وسائل الإعلام الأخرى و"الصحفيين الشباب الواعدين" لزيادة الوعي بالقضايا التي تهمهم.
وجاء بيان الأمير هاري وميغان ماركل بعد قيام اثنين من الصحف البريطانية الأربعة بنشر صور لهما من قبل مصوري "الباباراتزي" وهما يوزعان الطعام على الفقراء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
وانتقل الزوجان الملكيان سابقا للإقامة في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد أن تراجعا عن دورهما في العائلة المالكة البريطانية.
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