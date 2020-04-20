شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 20 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة القطرية، الإثنين، تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 6015.

Advertisements ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن موقع الوزارة القطرية على "تويتر"، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء مضاعفات الفيروس، ليصبح الإجمالي 9 حالات. وذكرت الوزارة في بيانات محدثة الإثنين، أن 37 شخصا تعافوا من إصابتهم بالفيروس الأحد، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 555 حالة.

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