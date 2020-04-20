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شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين .. وزارة العدل تنهي الجدل بشأن إقامة صلاة التراويح والقيام في رمضان والان مع التفاصيل
الإثنين 20 أبريل 2020
أنهت وزارة العدل البحرينية، الجدل بشأن إقامة صلاة التروايح والقيام خلال أيام شهر رمضان المبارك، خاصة وأن إجراءات وتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد أدى إلى إغلاق كافة المساجد .
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء البحرين بنا، أن وزارة العدل أقرت إقامة صلاة العشاء والتراويح والقيام في شهر رمضان المبارك في جامع الفاتح وفقا للضوابط المتبعة في صلاة الجمعة .
واضافت أن هذا القرار تم المباركة عليه من قبل الديوان الملكي .
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