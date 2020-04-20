عدن .. تنفيذ حملة لضبط الصيدليات المخالفة في المعلا

الإثنين 20 أبريل 2020

نفذت السلطة المحلية في مديرية المعلا، بمحافظة عدن، اليوم الإثنين، حملة لضبط الصيدليات المخالفة والمتلاعبة بأسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، بإشراف مكتب الصحة بالمديرية .



وأغلقت الحملة صيدليتين لوجود زيادة غير قانونية بأسعار الأدوية، بالإضافة إلى توجيه مكتب الصحة بالمديرية بمصادرة كافة المواد المعقمة التي لا تحمل شهادة صحية من وزارة الصحة.

وقال مدير عام المديرية، فهد مشبق، أن هذه الحملة تأتي بعد تزايد شكاوي المواطنين بالمديرية بوجود زيادة مبالغة بأسعار الأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة أسعار الكمامات والمواد المطهرة.

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وأكد إلى أن هذه الحملة ستسمر لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وذلك لحماية المستهلك والتأكيد على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.

وشدد المشبق على ضرورة التزام جميع الصيدليات بالمديرية بالتدابير الوقائية لمجابهة فايروس كورونا وتوفير الأدوية للمواطنين بسعرها وعدم التلاعب بالأسعار .. منوها إلى أن خلال الأيام القادمة ستكون هنالك حملة أخرى على تجار المواد الغذائية بالمديرية لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار استغلالا للوضع العام بالبلد.

رافق الحملة مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور خالد عبدالباقي ومدير المجمع الصحي ومسؤول الرقابة على الصيدليات