شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تدعو الألمان لمواصلة الإلتزام: الخطر ما يزال قائم والان نبدء بالتفاصيل

دعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مواطنيها إلى مواصلة الالتزام بأكبر قدر من الحذر في مواجهة أزمة كورونا رغم تراجع سلسلة العدوى.

وفي أعقاب جلسة للمجلس الوزاري المعني بمكافحة الأزمة، قالت ميركل اليوم الاثنين إنه لا ينبغي الاعتقاد "ولو لثانية واحدة" بأن الخطر قد زال.

واضافت ميركل:" ستكون حسرة أن نرى أنفسنا ونحن ننتكس"، ورأت ميركل أن التدابير المشددة حققت الكثير، وأنها أوصلت عدد تكاثر سلاسل العدوى إلى أقل من 1.

وتابعت ميركل أن عدد المتعافين زاد على عدد الإصابات الجديدة في بعض الايام، لكنها قالت:" نحن في البداية ولا نزال بعيدين عن تجاوز الأسوأ".