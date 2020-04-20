شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تقتحم نزلاً للشباب وتصيب 138 لاجئاً في لشبونة والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول في بلدية لشبونة اليوم الاثنين إن فيروس كورونا المستجد اجتاح نُزلا للشباب بالعاصمة البرتغالية وأصاب 138 من بين 175 شخصا من طالبي اللجوء المقيمين هناك.

وقال كارلوس كاسترو، عضو مجلس بلدية المدينة، لرويترز إنه تم إجلاء سكان النُزُل أمس الأحد إلى المسجد المركزي في لشبونة لفحصهم بعد ثبوت إصابة أحدهم بالفيروس.