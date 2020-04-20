أمانة بغداد تعلن إصلاح كسر انبوب ماء عملاق شرقي العاصمة

أعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن إصلاح كسر انبوب ماء عملاق شرقي العاصمة.
وأضافت أن "الكوادر الهندسية والفنية في الامانة تمكنت من صيانة الكسر الحاصل في احد الانابيب الناقلة للماء الصافي والذي يغذي مناطق متعددة من مدينة الصدر وبقطر 700 ملم وعمق ثلاثة أمتار تحت الارض، حيث تم اصلاح الكسر في اقل من ساعتين ومن دون ايقاف الضخ لضمان وصول الماء الى المواطنين اثناء العمل".
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