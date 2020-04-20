أمانة بغداد تعلن إصلاح كسر انبوب ماء عملاق شرقي العاصمة

وذكرت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "ملاكاتها في دائرة بلدية الصدر الثانية ودائرة ماء بغداد تمكنت من صيانة كسر انبوب ماء عملاق ضمن قطاع 20 في مدينة الصدر شرق بغداد".

وأضافت أن "الكوادر الهندسية والفنية في الامانة تمكنت من صيانة الكسر الحاصل في احد الانابيب الناقلة للماء الصافي والذي يغذي مناطق متعددة من مدينة الصدر وبقطر 700 ملم وعمق ثلاثة أمتار تحت الارض، حيث تم اصلاح الكسر في اقل من ساعتين ومن دون ايقاف الضخ لضمان وصول الماء الى المواطنين اثناء العمل".

