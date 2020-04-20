شاهد.. كيف ظهرت هيفاء وهبي مع والدتها في الصباح؟

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" وهي تؤدي التمارين الصباحية. وظهرت هيفاء في الفيديو برفقة والدتها، وقد ارتدت كل منهما كمامة وقفازات لليدين للوقاية من فيروس كورونا المستجد وعلقت هيفاء: "تمرنوا مع أهلكم وأقربائكم في البيت خلال الحجر الصحي. ساعدوهم على البقاء نشيطين لتقوية مناعتهم".



وتابعت هيفاء وهبي: "التمارين الرياضية مع أمي كانت مليئة بالطاقة والحب والضحك". وأتمت هيفاء متحدية جمهورها: "أعزائي المتابعين، حان دوركم. أرشحكم جميعا لممارسة الرياضة مع أهلكم أو أقربائكم في المنزل، وشاركوني فيديوهاتكم عبر الأستوري".

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