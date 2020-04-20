اعلنت دائرة صحة المثنى، الاثنين، عن تسجيل سبع اصابات جديدة بفيروس كورونا وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا". واضافت الدائرة أن "الاصابات الجديدة لملامسين لمصاب في قضاء الهلال في المحافظة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة المثنى تعلن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.