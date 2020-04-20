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دولة أوروبية تتجاو الذروة بشأن إصابات 'كورونا'

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أعلن مسؤولون في قطاع الصحة، الاثنين، إن أزمة فيروس المستجد في بلجيكا تجاوزت الذروة، مع انخفاض عدد الأشخاص الذين نقلوا للمستشفيات بمرض كورونا إلى أدنى معدل خلال شهر.
وذكرت "رويترز" ان "بلجيكا التي لديها أحد أعلى معدلات الإصابة المؤكدة بالمرض والوفيات ذات الصلة به في أوروبا أعلنت نقل 232 شخصاً للمستشفيات، أمس الأحد، مسجلة أدنى معدل منذ 19 آذار".

وقال إيمانويل أندريه، المتحدث باسم مجلس مكافحة فيروس كورونا في مؤتمر صحفي، إن "هناك مؤشرات عديدة تسير في الاتجاه الصحيح، وهذا استمرار للسير في الاتجاه الصحيح".


وأضاف :"بالتالي نعم، بديهيا، نسير نحو ما يسمى إنهاء العزل. هذا يعني توسعا تدريجيا لمنطقة الأمان حولنا، وبناء عليه نفكر حاليا في كيفية تنظيم ذلك".

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الوطني البلجيكي الجمعة لبحث تخفيف إجراءات الإغلاق اعتبارا من الرابع من مايو.

لماذا تمثل بلجيكا نقطة ساخنة في أوروبا لوفيات فيروس كورونا؟

وسجلت بلجيكا 168 وفاة جديدة، اليوم الاثنين، ليصل العددالإجمالي إلى 5828 حالة وفاة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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