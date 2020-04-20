أمانة مجلس الوزراء تكشف حقيقة نية الحكومة تغيير نظام الرواتب الحالي

وقالت الامانة العامة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها تنفي "التصريحات المتداولة بشأن تغيير نظام الرواتب الحالي، أو الإتجاه نحو الادخار الإجباري، أو تخفيض رواتب الموظفين".

ودعت أمانة مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الى "عدم الإعتماد أو التعامل مع أي أخبار أو بيانات أو تصريحات إعلامية إلا عن طريق مواقع التواصل الرسمية للأمانة العامة من خلال موقعها الرسمي أو صفحتها الموثقة على الفيس بوك".