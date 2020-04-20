الاتحاد الدولي لرفع الاثقال يوقف ثلاثة رباعين من العراق

رياضة 2020-04-20 | 16:18 3,528 مشاهدة أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال أنه قرر إيقاف ثلاثة رباعين من العراق بشكل مبدئي بسبب مخالفات محتملة للوائح مكافحة المنشطات، بناء على توصيات لجنة مكافحة المنشطات التي بعثت تقارير عن الرباعين صفاء راشد وسلوان جاسم واحمد فاروق. وقال الإعلامي المقرب من اتحاد رفع الاثقال محمد الخفاجي في حديث للسومرية نيوز، إنه "قرر إيقاف الرباعين بالنظر لتعاطيهم مواد محفزة تقع ضمن خانة المواد المحظورة دولياً". وأضاف ان "الاتحاد العراقي الى مواصلة التحقيق في الامر للوصول الى كبد الحقيقة بملابسات هذا الموضوع الذي سيسبب حرمان العراق من التواجد على منصات التتويج الاولمبية بعد طول انتظار".



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