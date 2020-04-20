بابل تقرر تمديد حظر التجوال حتى 25 نيسان الحالي

قررت محافظة بابل، الاثنين، تمديد حظر التجوال حتى 25 نيسان الحالي.

وقالت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المحافظ رئيس خلية الازمة حسن منديل وجه بتمديد حظر التجوال إلى يوم ٢٥ من الشهر الحالي بناءً على المعطيات المتوفرة وسيتم تقييم الوضع الصحي بالايام المقبلة".

وأضاف البيان أن "محافظ بابل وجه دائرة صحة بابل بتنفيذ برنامج الزائر الصحي لفحص أبناء المحافظة والتأكد من خلو بابل من فايروس كورونا"، مؤكداً "إستمرار غلق العيادات الخاصة وقيام دائرة صحة بابل بإعداد جدول لتوزيع الاختصاصات الطبية على المستشفيات بشكل دوري".