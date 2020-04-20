هاري وميجان يقاطعان 4 صحف بريطانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام بريطانية، الإثنين، عن أنَّ الأمير هاري وزوجته ميجان قطعا العلاقات مع بعض من أكبر الصحف الشعبية البريطانية وقالا إنهما سينتهجان سياسة "عدم الارتباط" مع تلك الصحف.

وقالت وسائل الإعلام البريطانية ومن بينها "ذي جارديان" و"فاينانشال تايمز" و"أي. تي. في نيوز" إن دوق ودوقة ساكس، اللذين تخليا عن دورهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة البريطانية في نهاية مارس/آذار، بعثا برسالة مساء الأحد إلى صحف "صن" و"ديلي ميل" و"ديلي إكسبريس" و"ديلي ميرور" أوضحا فيها بشكل تفصيلي سياستهما الجديدة.

ونقلت وسائل الإعلام عنهما قولهما إن "هذه السياسة لا تتعلق بتفادي الانتقاد، ولا تتعلق بوقف النقاش العام أو الرقابة على التغطية الدقيقة، ولوسائل الإعلام كل الحق في التغطية وأن يكون لها رأي بشأن دوق ودوقة ساكس سواء كان جيدا أو سيئا، ولكن لا يمكن أن يعتمد ذلك على كذبة"، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت "فاينانشال تايمز" في تقريرها أنه بموجب السياسة الجديدة سيتم منع حصول تلك الصحف على تحديثات وصور من الزوجين وربما يتم منعها من حضور فعالياتهما الإعلامية.