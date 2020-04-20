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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية - وكالات

الإثنين 2020/4/20 06:45 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الإثنين، تمديد القيود على السفر عبر الحدود المشتركة بينهما لشهر إضافي على خلفية تفشي المستجد. 

والسبت الماضي، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أنّ الولايات المتحدة وكندا قررتا تمديد الإغلاق الجزئي للحدود المشتركة بينهما لشهر إضافي.

وقال ترودو خلال مؤتمر صحفي: "أؤكد اليوم أنّ كندا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لتمديد إغلاق الحدود أمام التنقلات غير الأساسية شهرا".

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وسجلت الولايات المتحدة 1,997 حالة وفاة جديدة نتيجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكرت جامعة جونز هوبكنز، في إحصائها الأحد، أنه بذلك يرتفع عدد الوفيّات الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 40,661 حالة. 

ويعد رقم الوفيات المسجل في الولايات المتحدة هو الأعلى على مستوى العالم، وتقريبا ضعف عدد وفيات إيطاليا صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات

أما كندا فسجلت نحو 105 حالات وفاة و1470 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

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