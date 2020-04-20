بالأسماء.. مَن يقود مرتزقة تركيا في ليبيا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر عسكرية ليبية رفيعة عن أسماء الطاقم التركي المسؤول عن جلب الطائرات المسيرة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا.

الجيش الليبي يتقدم لـ"عين زارة" عقب تحرير ترهونة

وقالت المصادر، مفضلة عدم الكشف عن هويتها كتدابير احترازية، إن الضباط الأتراك في ليبيا يسيرون وفقا لتعليمات الجنرال "يشار قولر" مسؤول الملف الليبي بتركيا، وهو من يقدم لهم الدعم والمعدات الخاصة.

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وأضافت أن تركيا نصبت "الباي تاراكان"، وهو مقدم بالجيش التركي من القوات الخاصة، المسؤول الحالي عن مدافع الهاون الموجهة وطائرات الدرونز المسيرة.

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وأوضحت أن "تاراكان" هو المسؤول الآن عن غرفة العمليات التي تستخدم صواريخ جديدة تحت اسم "القاهر 1" و"فتح 1" التي يتم تصنيعها في تركيا.

وتؤكد المصادر أن "تاراكان" يعمل وفق استراتيجيته تقوم على فتح ثغرات للمليشيات، وتأمين تقدماتهم، ولذلك يستخدم غرفة عمليات متنقلة وليست ثابتة بمكان معين ليكون قريبا من المحاور وتتم حمايته عبر مجموعة خاصة تعرف بـ"النواصي" تعمل ضمن كتيبة "المرسي" في مصراتة، غربي ليبيا.



وأشارت إلى أن أبرز قيادات المليشيات السورية والمرتزقة والمسؤول عن ترحيلهم إلى ليبيا شخص يدعى العقيد عبدالسلام حميدي الملقب بـ"أبوحسام" من مدينة حلب السورية، ويعد مسؤولا بارزا بغرفة العمليات المشتركة بين الجانب التركي وحكومة الوفاق والمليشيات الموالية لها.

أما المسؤول عن جلب المرتزقة السوريين من سوريا ونقلهم إلى ليبيا عبر تركيا فهو محمد الجاسم أبوعمشة وهو سوري من مدينة دير الزور، من مواليد ريف حماة الشمالي عام 1985، ويتولى قيادة فصيل اللواء "السلطان مراد" الموالي لتركيا، حسب المصادر نفسها.