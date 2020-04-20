ولي عهد أبوظبي يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد بريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من الأمير تشارلز فيليب ولي عهد المملكة المتحدة بحثا خلاله علاقات الصداقة بين البلدين إضافة إلى الجهود الدولية المبذولة لاحتواء انتشار فيروس " كورونا ".



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وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته للاطمئنان على صحة ولي عهد بريطانيا بعد تعافيه من عوارض فيروس كورونا متمنيا له دوام الصحة والعافية.

كما قدم التعازي والمواساة إلى الأمير تشارلز في ضحايا فيروس " كورونا " ..معربا عن تمنياته الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للشعب البريطاني الصديق من كل مكروه ..وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع المملكة المتحدة خلال هذه الظروف الصعبة.

من جانبه أعرب ولي عهد المملكة المتحدة عن خالص شكره وتقديره إلى ولي عهد ابو ظبي لما أبداه من مشاعر طيبة تجاهه خلال فترة مرضه وتجاه بريطانيا وشعبها خلال هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.