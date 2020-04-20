- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد أبوظبي يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من الأمير تشارلز فيليب ولي عهد المملكة المتحدة بحثا خلاله علاقات الصداقة بين البلدين إضافة إلى الجهود الدولية المبذولة لاحتواء انتشار فيروس " كورونا ".
وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته للاطمئنان على صحة ولي عهد بريطانيا بعد تعافيه من عوارض فيروس كورونا متمنيا له دوام الصحة والعافية.
كما قدم التعازي والمواساة إلى الأمير تشارلز في ضحايا فيروس " كورونا " ..معربا عن تمنياته الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للشعب البريطاني الصديق من كل مكروه ..وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع المملكة المتحدة خلال هذه الظروف الصعبة.
من جانبه أعرب ولي عهد المملكة المتحدة عن خالص شكره وتقديره إلى ولي عهد ابو ظبي لما أبداه من مشاعر طيبة تجاهه خلال فترة مرضه وتجاه بريطانيا وشعبها خلال هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد أبوظبي يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.