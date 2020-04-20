إجلاء 171 مواطنا تركيا من السعودية‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أجلت السلطات التركية، اليوم الإثنين، 171 من مواطنيها، كانوا عالقين في السعودية؛ إثر إيقاف الرحلات الجوية بين البلدين جراء فيروس كورونا.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن الطائرة هبطت في مطار أضنة جنوبي تركيا، قادمة من السعودية وعلى متنها 171 مواطنا تركيا.

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وأضاف أنه تم نقل الركاب بالحافلات إلى ولاية مرسين (جنوب)؛ لإخضاعهم للحجر الصحي مدة 14 يوما، بعد إجراء الفحوصات الطبية لهم.

والجمعة، أطلقت تركيا عملية إجلاء واسعة النطاق لجلب قرابة 25 ألفا من مواطنيها، من مجموع 59 دولة، لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.

وأوضح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تغريدة على تويتر، أن عملية الإجلاء الواسعة التي تم إطلاقها، تجري بالتنسيق بين وزارات: الخارجية، الداخلية، النقل والبنى التحتية، الصحة، الشباب والرياضة، والولايات المعنية.