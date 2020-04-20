ميركل تدعو الألمان للانضباط وتحذر من "انتكاسة كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الإثنين، سكان بلادها إلى ضرورة الانضباط في مسار "طويل" لمكافحة كورونا.



وقالت ميركل، في تصريحات لها، إن على ألمانيا توخي الحذر والانضباط في حربها على فيروس كورونا لتفادي حدوث انتكاسة في الأسابيع المقبلة.

وأضافت أن ألمانيا سترى خلال أسبوعين فقط ما إذا كان تخفيف القيود الجزئي اليوم الإثنين على الحياة العامة سيدفع معدل الإصابات للزيادة.

والأربعاء الماضي، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تخفيف إجراءات احتواء كورونا تدريجيا، حيث سيسمح لبعض المتاجر بفتح أبوابها مجددا، وتستأنف المدارس نشاطها في الرابع من مايو/أيار.

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وقالت ميركل، بعد مناقشات مع حكام الولايات الألمانية، إن الإجراءات حققت "نجاحا متوسطا هشا" في الحرب على الوباء.

وأضافت المستشارة الألمانية أن قواعد التباعد الاجتماعي لاحتواء كورونا ستظل سارية حتى 3 مايو/أيار على الأقل، كما أن تمديد حظر التجمعات الكبيرة من مثل البطولات الرياضية، والحفلات الموسيقية حتى 31 أغسطس/آب، وفق ما أوردت وثيقة أعدتها ميركل وحكام الولايات الألمانية الـ16 ووزعت على الصحفيين.

وسجَّلت ألمانيا 1775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 141 ألفاً و672.

وبحسب بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الإثنين، فإنَّ هذا الرقم يُمثِّل تراجعاً في عدد حالات الإصابة الجديدة لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة 110 حالات إلى 4404 حالات.