الجزائر .. وزير الاوقاف يرد بشأن دفن موتى كورونا وصلاة التراويح برمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أوضح وزير الأوقاف الجزائري يوسف بلمهدي، اليوم الإثنين، إن أوامر أعطيت لأئمة المساجد للإشراف على عملية دفن موتى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بما يحفظ لهم الكرامة وفق تعاليم الشريعة الإسلامية.



وجاء ذلك في سياق انتقادات محلية لطريقة تعامل السلطات مع عمليات دفن المتوفين بهذا الوباء الآخذ في الانتشار، بشأن حفظ كرامة الموتى واتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة للحد من انتشار عدوى الفيروس.

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وشدد بلمهدي في تصريحات بثتها الإذاعة الرسمية، أن "الأئمة ينسقون مع السلطات الأمنية في المحافظات ويرجعون دوما إلى الخبرة الطبية لتحديد كيفية التعامل مع ضحايا الفيروس"، مبرزًا التزام الجهات المعنية بـ"تدابير وقائية خاصة يجري اعتمادها خلال تشييع الجثامين، بحضور فردين من أهالي الضحية، وبارتداء اللباس الواقي".

ولأول مرة، يكشف عضو في الحكومة الجزائرية عن وفاة أئمة بعد إصابتهم بالفيروس القاتل، دون تحديد العدد.

وفي سياق متصل بمستجدات الوباء، أعلن وزير الأوقاف الجزائري أن اجتماع لجنة الإفتاء مع اللجنة الحكومية لرصد ومتابعة فيروس كورونا برئاسة الناطق الرسمي باسمها البروفيسور جمال فورار، خلص إلى أن "الصيام لا علاقة له بالوباء، وأن ضرورة المواطنين لشهر رمضان مؤكدة، كما أن المرضى يمتلكون رخصة صحية تُجيز لهم الإفطار".

وأبرز يوسف بلمهدي أن صلاة التراويح ستتم خلال هذا العام في البيوت، دون استبعاده فتح المساجد خلال شهر رمضان إذا تحسّن الوضع الوبائي في البلاد