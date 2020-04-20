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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرطة الكندية: 17 قتيلا حتى الآن فى هجوم مقاطعة نوفا سكوشا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت الشرطة الكندية صباح اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة القتلى فى الهجوم الدموى الذى شنه مسلح فى مقاطعة (نوفا سكوشا) شرق كندا إلى 17 شخصا، من بينهم ضابط شرطة، ليصبح الهجوم أسوأ عملية إطلاق نار جماعى فى التاريخ الكندى، وحذرت الشرطة من أن عدد القتلى قد يرتفع مع كشف المحققين مدى مسار العنف عبر المقاطعة مساء السبت وحتى الأحد. كما قتل أيضا مطلق النار، الذي ارتدى في وقت ما من جريمته زي الشرطة.
وذكرت الشرطة أن الحادث بدأ مساء السبت، في بلدة على ساحل الأطلسي، واستمر حوالي 12 ساعة، مضيفة أن منفذ الهجوم يدعى جابرييل وورتمان، ويبلغ من العمر51 عاما، موضحة أنه كان يقود ما يبدو سيارة للشرطة قبل أن يبدلها بسيارة أخرى.
كما تم نقل ضابط شرطة إلى المستشفى مع إصابات غير مهددة للحياة، ولم يتم الكشف عنه هويته.
وفي عام 1989 شهدت مونتريال بمقاطعة كيبيك مذبحة مدرسة بوليتكنيك إذ فاق عدد الضحايا 14 قتيلاً.
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