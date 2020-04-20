«قرفنا من اللي بتعمله في بلدك وأهلك».. أسرة معتز مطر تعلن عزمها إسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامي الهارب

أعلنت أسرة الإعلامي الهارب معتز مطر عزمها رفع دعوى قضائية لإسقاط الجنسية المصرية عنه مؤكدة أنه لا يستحقها.

ونشرت ريم سمير، زوجة مهند مطر شقيق الهارب معتز مطر، مقطع فيديو كشفت خلاله عن عزم الأسرة رفع دعوى قضائية لإسقاط الجنسية المصرية عنه.

وقالت ريم في الفيديو: "إحنا فعلاً ابتدينا الإجراءات لكنها تعطلت بسبب كورونا، ومعظم المصالح الحكومية لا تعمل".

وعرضت رسم الصحيفة التي تقدمت بها أسرة الهارب معتز مطر لإسقاط الجنسية عنه.

Advertisements

ووجهت ريم رسالة إلى الإعلامي الهارب قائلة: "إحنا قرفنا يا معتز من اللى بتعمله في بلدك وأهل بلدك، ومش موافقين عليه، على الرغم من وجود مهند وإخوته رهن التحقيق وأن هذا أمر طبيعى جداً لأن صلة القرابة تجعلهم محل شبهة".

وأكدت أن الأسرة بأكملها غير راضية عما يقوم به معتز مطر، مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسريع الإجراءات في مثل هذه القضايا لإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامي الهارب وكل من على شاكلته.

وأكدت هبة شريف، زوجة معتصم مطر شقيق معتز مطر، تبرأهم من أفعال وأقوال الإعلامي الهارب، مؤكدة ثقة الأسرة في القيادة المصرية وأنها سترفع إسم معتز مطر من قائمة المصريين.