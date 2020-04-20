أعلن ضابط بالشرطة في بنغلادش ، عن "اننا أصدرنا أوامر مشددة لجميع سكان سبع قرى بالبقاء في البيوت طوال الوقت على مدى الأربعة عشر يوما القادمة على الأقل حتى يتسنى لنا تحديد ما إذا كان أحد قد أصيب بفيروس كورونا، بعد التجمع الذي تم يوم السبت على خلفية تشييع عشرات الآلاف لرجل دين".
وأشار الضابط إلى أن "الحكومة أمرت بإقالة أكبر ضابطين في المنطقة لإخفاقهما في منع تجمع الحشد لصلاة الجنازة على رجل الدين "مولانا جبير أحمد أنصاري" الذي توفي متأثرا بالسرطان".
وأثار تجمع الحشد الكبير في منطقة براهمانباريا الواقعة على بعد حوالي 60 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة داكا، مخاوف من زيادة محتملة في العدوى في البلد البالغ عدد سكانه 160 مليون نسمة والذي يعاني من ضعف البنية التحتية الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 7 قرى ببنغلادش بعد مشاركة عشرات الآلاف بتشييع رجل دين رغم الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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