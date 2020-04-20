إغلاق 7 قرى ببنغلادش بعد مشاركة عشرات الآلاف بتشييع رجل دين رغم الحظر

أعلن ضابط بالشرطة في ​بنغلادش​ ، عن "اننا أصدرنا أوامر مشددة لجميع سكان سبع قرى بالبقاء في البيوت طوال الوقت على مدى الأربعة عشر يوما القادمة على الأقل حتى يتسنى لنا تحديد ما إذا كان أحد قد أصيب ب​فيروس كورونا​، بعد التجمع الذي تم يوم السبت على خلفية تشييع عشرات الآلاف لرجل دين".

وأشار الضابط إلى أن "​الحكومة​ أمرت بإقالة أكبر ضابطين في المنطقة لإخفاقهما في منع تجمع الحشد لصلاة الجنازة على رجل ​الدين​ "مولانا جبير أحمد أنصاري" الذي توفي متأثرا ب​السرطان​".

وأثار تجمع الحشد الكبير في منطقة براهمانباريا الواقعة على بعد حوالي 60 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة داكا، مخاوف من زيادة محتملة في العدوى في البلد البالغ عدد سكانه 160 مليون نسمة والذي يعاني من ضعف البنية التحتية الطبية.