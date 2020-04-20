إنخفاض النفط الخام الأميركي بشكل غير مسبوق خلال يوم بـ 40%

شهدت العقود الآجلة للنفط اليوم خسائر كبيرة حيث هبط الخام الأميركي بنسبة 40% في انخفاض غير مسبوق خلال يوم واحد. و هبط سعر برميل النفط الأميركي من مزيج "WTI" إلى مستوى 11.31 دولار أميركي، في انخفاض بنحو 40% يعتبر الأكبر منذ العام 1998.
بينما شهد النفط من مزيج "Brent" الأوروبي هبوطا بنسبة 6.1% وانخفض إلى مستوى 26.38 دولار مقابل برميل واحد، ويعود السبب في هبوط النفط إلى تراجع الطلب العالمي جراء تداعيات فيروس كورونا، تزامنا مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية.
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