إنخفاض النفط الخام الأميركي بشكل غير مسبوق خلال يوم بـ 40%

شهدت العقود الآجلة للنفط اليوم خسائر كبيرة حيث هبط ​الخام الأميركي​ بنسبة 40% في انخفاض غير مسبوق خلال يوم واحد. و هبط سعر برميل ​النفط​ الأميركي من مزيج "WTI" إلى مستوى 11.31 دولار أميركي، في انخفاض بنحو 40% يعتبر الأكبر منذ العام 1998.

بينما شهد النفط من مزيج "Brent" الأوروبي هبوطا بنسبة 6.1% وانخفض إلى مستوى 26.38 دولار مقابل برميل واحد، ويعود السبب في هبوط النفط إلى تراجع الطلب العالمي جراء تداعيات فيروس كورونا، تزامنا مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية.