مقتل 4 أطفال ووالدتهم بانفجار قنبلة قديمة في مدينة المفرق الأردنية

أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية ​الأمن العام​ في ​الأردن​، عن أن "بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة المفرق اليوم الاثنين حول وقوع ​انفجار​ في أحد الأحياء بمدينة المفرق، وبعد تحرك كوادر المديرية على الفور إلى المكان، تبين وقوع انفجار ل​قنبلة يدوية​ ما أدى إلى وفاة أربعة أطفال وأمهم، فيما قامت فرق مختصصة بالكشف على الموقع، وفتح ​تحقيق​ بالحادثة".

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مصدر أمني في وقت سابق تأكيده أن "الانفجار وقع داخل طابق أرضي لمبنى سكني، في الوسط التجاري لمدينة المفرق، ما نتج عنه وفاة 4 أشخاص على الأقل"، مشيراً إلى أن "هناك العديد من الإصابات بعضها بحالة خطيرة"، مرجحا ارتفاع عدد الوفيات.