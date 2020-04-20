أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، عن أن "بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة المفرق اليوم الاثنين حول وقوع انفجار في أحد الأحياء بمدينة المفرق، وبعد تحرك كوادر المديرية على الفور إلى المكان، تبين وقوع انفجار لقنبلة يدوية ما أدى إلى وفاة أربعة أطفال وأمهم، فيما قامت فرق مختصصة بالكشف على الموقع، وفتح تحقيق بالحادثة".
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مصدر أمني في وقت سابق تأكيده أن "الانفجار وقع داخل طابق أرضي لمبنى سكني، في الوسط التجاري لمدينة المفرق، ما نتج عنه وفاة 4 أشخاص على الأقل"، مشيراً إلى أن "هناك العديد من الإصابات بعضها بحالة خطيرة"، مرجحا ارتفاع عدد الوفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 4 أطفال ووالدتهم بانفجار قنبلة قديمة في مدينة المفرق الأردنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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