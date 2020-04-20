جكومة المانيا تقرر دفع تكاليف علاج المرضى الأوروبيين على أراضيها

أعلنت ​الحكومة الألمانية​، على لسان وزير الصحة ينس شبان، أنها ستدفع ثمن علاج المرضى الأوروبيين ب​فيروس كورونا​، الذين يخضعون للعلاج في مستشفيات البلاد.

وأشار شبان، إلى أن قيمة هذه التكاليف تبلغ حوالي 20 مليون يورو، مؤكدا أن "​ألمانيا​ ستدفع تكاليف التكفل بالمرضى، لأن الأمر بتعلق بمنظورنا لفكرة التضامن الأوروبي". ومن بين المرضى الذين يخضعون للعلاج في ألمانيا يوجد 130 فرنسيا و44 ​إيطاليا​ و55 هولنديا.

وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا عن تسجيل 1775 إصابة و110 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 141672 إصابة و4404 وفيات.