الصليب الأحمر: نقلنا 798 حالة مشتبهاً بإصابتها بالكورونا منذ بدء الأزمة

أشار ​الصليب الأحمر​ اللبناني، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "مجموع ال​حالات​ المشتبه بإصابتها ب​فيروس كورونا​ والتي تم نقلها من قبل الصليب الأحمر منذ بدء الأزمة في اذار الماضي حتى تاريخه بلغ 798 حالة، وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ 677 إصابة، و21 حالات وفاة و103 حالة تعافت".

وأوضح أن "لديه 1170 مسعفًا مدربًا، و520 متطوعًا متدربًا على التوعية و36 مركزاً مجهزًا، و11 مركزاً إحتياطياً".

تجدر الإشارة الى أن هذه الأرقام تتعلق فقط ب​الصليب الأحمر اللبناني​ وبالحالات التي نقلها بسيارته ولا تمثل كل لبنان، خصوصا أن هناك المئات من اللبنانيين توجهوا لإجراء الفحوصات بشكل فردي.