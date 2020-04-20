أشار الصليب الأحمر اللبناني، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "مجموع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا والتي تم نقلها من قبل الصليب الأحمر منذ بدء الأزمة في اذار الماضي حتى تاريخه بلغ 798 حالة، وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ 677 إصابة، و21 حالات وفاة و103 حالة تعافت".
وأوضح أن "لديه 1170 مسعفًا مدربًا، و520 متطوعًا متدربًا على التوعية و36 مركزاً مجهزًا، و11 مركزاً إحتياطياً".
تجدر الإشارة الى أن هذه الأرقام تتعلق فقط بالصليب الأحمر اللبناني وبالحالات التي نقلها بسيارته ولا تمثل كل لبنان، خصوصا أن هناك المئات من اللبنانيين توجهوا لإجراء الفحوصات بشكل فردي.
كانت هذه تفاصيل خبر الصليب الأحمر: نقلنا 798 حالة مشتبهاً بإصابتها بالكورونا منذ بدء الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.