نعمة: حذاري من تجاوز الخطوط الحمر ولقمة خبز المواطن من المقدسات

وجه وزير الإقتصاد راوول نعمة، رسالة حادة لمخالفي القانون وخصوصاً الخاضع لإدارة وزارة الإقتصاد، مشيراً، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "فليكن معلوما عند الذين يجهلون أو بيتجاهلون! لقمة خبز المواطن من المقدسات وحمايته من الاولويات. منع الاحتكار وضبط الكارتيلات والمافيات واجب على وزارة الاقتصاد والتجارة، وهو حق للوزارة ولن نتهاون بتطبيق القانون! حذاري تخطي القانون وتجاوز الخطوط الحمر"..
وكان قد حذر وزير الإقتصاد نقابة أصحاب الأفران من تنفيذ تهديدها بالتوقف عن التوزيع أو رفع سعر ربطة الخبز.
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