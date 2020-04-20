حب الله: نوعية نماذج أجهزة التحكم بالتنفس الاصطناعي تقترب لتلبي المواصفات العلمية

أعلن وزير الصناعة الدكتور ​عماد حب الله​، أن "نوعية تصنيع النماذج عن أجهزة التحكم ب​التنفس​ الاصطناعي، تقترب أكثر فأكثر لتلبي المواصفات العلمية العالمية التي تتلاءم مع حاجات الفرق الطبية والاستشفائية في ​المستشفيات​ لانعاش المرضى في غرف العناية المركزة، وذلك بناء على آراء ومتابعة الاختصاصيين في علم التنفس الذين تستعين ​وزارة الصناعة​ بخبراتهم لمواكبة عمل المبادرين والمصنعين لهذه الأجهزة".

هذا وقدمت مجموعة تكنيكا (Technica) الصناعية بالتعاون مع جامعة الروح القدس- ​الكسليك​ و​مستشفى سيدة المعونات الجامعي​ والمسؤول عن العناية الفائقة في المستشفى الدكتور بيار اده، عرضاً عن النموذج الذي تصنعه للتحكم بالتنفس الاصطناعي، أمام الوزير حب الله، وفي حضور رئيس ​جمعية الصناعيين​ الدكتور ​فادي الجميل​.