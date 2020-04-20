حب الله: نوعية نماذج أجهزة التحكم بالتنفس الاصطناعي تقترب لتلبي المواصفات العلمية

أعلن وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله، أن "نوعية تصنيع النماذج عن أجهزة التحكم بالتنفس الاصطناعي، تقترب أكثر فأكثر لتلبي المواصفات العلمية العالمية التي تتلاءم مع حاجات الفرق الطبية والاستشفائية في المستشفيات لانعاش المرضى في غرف العناية المركزة، وذلك بناء على آراء ومتابعة الاختصاصيين في علم التنفس الذين تستعين وزارة الصناعة بخبراتهم لمواكبة عمل المبادرين والمصنعين لهذه الأجهزة".
هذا وقدمت مجموعة تكنيكا (Technica) الصناعية بالتعاون مع جامعة الروح القدس- الكسليك ومستشفى سيدة المعونات الجامعي والمسؤول عن العناية الفائقة في المستشفى الدكتور بيار اده، عرضاً عن النموذج الذي تصنعه للتحكم بالتنفس الاصطناعي، أمام الوزير حب الله، وفي حضور رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل.
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