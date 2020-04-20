غرفة إدارة الكوارث: 677 حالة مصابة بالكورونا منذ 21 شباط الماضي

أصدرت ​غرفة عمليات إدارة الكوارث​ تقريرها اليومي المتعلق بمستجدات ​​​فيروس كورونا​​​ على الأراضي ال​لبنان​ية، حيث أوضح التقرير أنه منذ بدء ظهور فيروس كورونا في لبنان منذ 21 شباط حتى اليوم، سجل لبنان 677 إصابات بالفيروس، و21 حالة وفاة، بالإضافة إلى شفاء 102 حالة، ما يعني أن عدد المصابين الحاليين بكورونا يبلغ 554 إصابات مؤكدة ومثبتة مخبرياً".

هذا وأعلن مستشفى بيروت الحكومي في تقريره اليومي ان "لا اصابات جديدة اليوم بالكورونا، حيث أجرى المستشفى 95 فحصا مخبريا، وأتت النتائج كافة سلبية ولا تسجيل لإصابات جديدة، ووصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 25 إصابة".