القومي: شركات الإسمنت اعتدت على الكورة ويجب رفض مساعداتها

تمنت منفذية ​الكورة​ في "​الحزب السوري القومي الاجتماعي​"، في بيان، على بلديات الكورة رفض القسائم الشرائية التي توزعها إحدى شركات الإسمنت"، متهمة "هذه الشركة بأنها تريد أن تحصل على براءة ذمة من أهلنا لتعيد عملها المدمر للكورة وأهلها".

ولفتت الى ان "شركات الاسمنت اعتدت على تراب وأرض الكورة، وغيرت معالم سهل الكورة، وتسببت بيباس زيتونها، ودمرت التلال الخضراء، وأحرقت الدواليب والبتروكوك في أفرانها، وتسببت بأعلى نسبة ​وفيات​ سرطانية وأمراض صدرية، وأهم مساعدة تقدم لأبناء الكورة هي انتقال المقالع والمعامل بشكل نهائي إلى ​السلسلة الشرقية​، لنعزز ​الصناعة​ الوطنية ونبعد الضرر الكبير عن الكورة وأهلها".