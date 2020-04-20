دوق إدنبرة: شكرا لمن يساهمون باستمرارنا

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نصر المجالي: في أول ظهور إعلامي منذ تقاعده من مهماته الملكية، قدم الأمير فيليب دوق إدنبرة زوج ملكة بريطانيا شكرًا عاليا للعمال الرئيسيين الذين يساعدون في مواجهة جائحة الفيروس التاجي الذي يعصف بالمملكة المتحدة والعالم سواء بسواء.

وقال دوق إدنبرة (98 عامًا) إنه يعترف بامتنان بجهود القائمين على العمل الطبي والعلمي وهو الحيوي والمهم في حياتنا لدورهم المخلص في استمرار البنية التحتية لحياتنا.

كما شكر زوج ملكة بريطانيا، التي يعتزل معها منذ نحو أربعة أسابيع حتى انهما لم يشاركا في احتفالات عيد الفصح، العمال الرئيسيين المشاركين في إنتاج وتوزيع الأغذية وجمع القمامة وخدمات البريد.

وفي كلمته التقديرية التي نشرت على قنوات التواصل الاجتماعي للعائلة الملكية، قال الأمير فيليب: "مع اقترابنا من أسبوع التحصين العالمي أقدم التقدير لهذا العمل الحيوي والعاجل الذي يقوم به الكثير لمعالجة هذا الوباء. من قبل العاملين في المهن الطبية والعلمية، في الجامعات ومؤسسات البحث، متحدون في العمل على حمايتنا من جائحة Covid-19".

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وأضاف: "نيابة عن أولئك الذين ما زالوا آمنين معنا، أردت أيضًا أن أشكر جميع العاملين الرئيسيين الذين يضمنون استمرار البنية التحتية لحياتنا؛ الموظفين والمتطوعين العاملين في إنتاج وتوزيع الغذاء، أولئك الذين يبقون على خدمات البريد والتوصيل، والذين يضمنون استمرار جمع القمامة".

يشار إلى أن دوق إدنبرة مرتبط برعاية ونشاطات أكثر من 750 منظمة، وهي تشمل قطاعات البحث العلمي والتكنولوجي والرعاية الصحية والبنية التحتية التي استجابت لتفشي وباء كورونا.

إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة

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