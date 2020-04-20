الدنمارك تستكمل عودة الحياة إلى طبيعتها

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





أعادت الشركات الصغيرة الاثنين فتح أبوابها بعد خمسة أسابيع من الإغلاق في الدنمارك التي ترفع تدريجياً القيود المفروضة لاحتواء كورونا المستجدّ، من صالونات لتصفيف الشعر ومراكز تدليك ومحال رسم الوشوم وعيادات أطباء الأسنان ومكاتب تعليم قيادة السيارات.

وقالت ميريتي سونديرغارد وهي مستشارة معلوماتية من بين أول من دخلوا صالونا لتصفيف الشعر عند الساعة الثامنة صباحاً، لوكالة فرانس برس "كان لدي موعد منذ أسابيع وكنت أنتظر أن آتي إلى هنا. ما إن رأيتُ أن المحال ستفتح من جديد، حجزت" موعداً.

بالنسبة للمسؤولة عن الصالون، إعادة الفتح هي من دواعي سرورها لكنها أيضاً تحدٍ لأنه يجب تأمين احترام التعليمات الصحية.

وينبغي على كل زبون أن يعقّم يديه عند الدخول وأن يرتدي عباءة ذات استخدام واحد قبل أن يتمّ تصفيف شعره. ويتمّ تنظيف المعدات والأسطح بعد كل زبون.

Advertisements

ولا يعني رفع القيود الذي بدأ في 15 أبريل مع فتح دور الحضانة والمدارس الابتدائية، تراخي تطبيقها.

ويُطلب من المواطنين خصوصاً الحفاظ على المسافة الآمنة ويُفضّل أن تكون مترين وتبقى التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص ممنوعة ولا تزال المطاعم والحانات والمراكز التجارية والصالات الرياضية والأماكن العامة مغلقة حتى العاشر من مايو على الأقلّ وكذلك بالنسبة للمدارس والثانويات.

في مكاتب تعليم قيادة السيارات، استأنف المدرّبون عملهم أحياناً بخوف، إذ يشعرون بالقلق خصوصاً من "خطر محتمل للعدوى" في السيارات، وفق ما قال رئيس اتحاد المدربين بينت غرو.

ومنذ بدء تفشي الوباء، سجّلت الدنمارك 7711 أصابة و355 وفاة جراء كورونا المستجدّ.