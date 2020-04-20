وفاة نحو 24 شخصًا جراء الفيضانات في الكونغو الديموقراطية

أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن ما لا يقل عن 24 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب العشرات جراء فيضانات شديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وأضافت السلطات، أن الفيضانات دمرت منازل في إقليم كيفو الجنوبي، حيث كان منسوب المياه قد ارتفع في بحيرة تنجانيكا ونهر مولونجوي الواقع في جنوب شرقي الدولة الواقعة بوسط إفريقيا، في أعقاب هطول أمطار غزيرة.
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