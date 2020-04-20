محافظ المنوفية يتفقد مستشفى الباجور.. ويصرف 100 ألف جنيه مكافأة لطاقمها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

قرر محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، اليوم الإثنين، صرف مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه، كحافز للأطقم الطبية في مستشفى الباجور العام ومركز اليونسكو بسرس الليان، تقديرًا لدورهم البطولي في هذه المرحلة الراهنة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال تفقده مستشفى الباجور العام، للوقوف على الاستعدادات النهائية لتجهيزه كمستشفى عزل للحالات المصابة بفيروس كورونا.

وفي السياق، أكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة على أن العمل جاري على قدم وساق لإنهاء التجهيزات، وبدء تشغيل مستشفى الباجور كمستشفى عزل للحالات الإيجابية، مضيفًا أن المستشفى يضم 250 سريرًا، وجاري تدريب الأطقم الطبية على طرق مكافحة العدوى والبروتوكول العلاجي، وسيتم توفير كل سُبل الوقاية للأطقم الطبية.

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كما أشار إلى جاهزية مركز اليونسكو بسرس الليان لاستقبال الحالات البسيطة إكلينيكيًا. ويحتوى المركز على 80 غرفة سعة 160 سريرًا، بالإضافة إلى جهاز أشعة متنقل وسونار ومعمل تحاليل وصيدلية.

كما تم فرش جميع الأسرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي فضلاً عن توفير الوجبات الصحية اللازمة.

تفقد المحافظ أيضًا أقسام الأشعة والتحاليل وعيادة القلب والعناية المركزة وقاعة الاجتماعات وسكن الأطباء، واستمع إلى شرح من مدير المستشفى عن آلية العمل وما تم حيال تجهيز المستشفى، مشددًا على حصر كافة احتياجات المستشفى لمخاطبة وزارة الصحة والشركة المنفذة لسرعة توفيرها، وكذا رفع كفاءة سكن الأطباء وتزويده بكافة الاحتياجات اللازمة.

وأشاد محافظ المنوفية بالمستوى اللائق للمستشفى وجاهزية الأطقم الطبية وروحهم المعنوية العالية، مؤكدًا أن مستشفى الباجور ستكون إضافة في ظل تداعيات فيروس كورونا وتخفيفًا على المصابين من عدم نقلهم إلى محافظات أخرى. ​