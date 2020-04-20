محافظ المنيا يتفقد الكورنيش لمتابعة تطبيق حظر شم النسيم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

أجرى محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بكورنيش النيل، بدءًا من منطقة كدوان جنوبًا حتى دماريس شمالاً، مشيدًا بالتزام المواطنين بالتعليمات الخاصة بعدم النزول خلال أعياد شم النسيم، كإجراء استباقي ضمن الخطة الشاملة للمحافظة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ إن التزام المواطنين بالتعليمات دليل على وعي أهالي المنيا وتقديرهم للظروف الحالية والأزمة التي يمر بها الوطن، داعيًا الجميع بمواصلة التزامهم بالبقاء في المنزل، وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية، حرصًا على سلامتهم وأمنهم.

تفقد المحافظ أيضًا عددًا من الأكمنة الأمنية الموجودة على كورنيش النيل، وتابع استقرار الحالة العامة، وأشاد بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في متابعة تنفيذ التعليمات، وشدد على عدم السماح بمخالفة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

وكان المحافظ قرر الأسبوع الماضي غلق الكورنيش وجميع المنتزهات والحدائق العامة بنطاق جميع مراكز ومدن المحافظة، مع تعليق جميع الرحلات النيلية.